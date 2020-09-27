«دفاع الوفاق» تجدد عزمها تعزيز وتطوير التعاون مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 10:38 مساء
لقاء النمروش والسفير التركي لدى ليبيا. الأحد 27 سبتمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

جددت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، تأكيد عزمها على تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء المفوض بوزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، صباح اليوم الأحد، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، والمحلق العسكري التركي المعتمد لدى الوزارة، العقيد قوخان تورغوت.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن اللقاء تناول سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع.

وأضافت أن النمروش ثمّن خلال اللقاء «دور تركيا ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته.. كما أكد عزم الوزارة الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك».

لقاء النمروش مع السفير التركي لدى ليبيا والملحق العسكري. الأحد 27 سبتمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»