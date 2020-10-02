تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

صورة لإحدى عينات الدم لفحص الاشتباه بإصابة فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت).

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع في غدامس، الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقال الفريق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالة هي مخالطة لحالة سابقة، وطالب مواطني المدينة بضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين، والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

- ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بـ«كورونا» و533 حالة شفاء

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي إلى 35 ألفًا و208 حالات، بينها 14 ألفًا و755 حالة نشطة، و19 ألفًا و894 حالة شفاء، و559 حالة وفاة.