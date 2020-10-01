ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بـ«كورونا» و533 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 07:44 مساء
فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «207»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3988 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3305 عينات، وإيجابية 683 عينة بينها 528 حالة جديدة، و155مخالطة، إضافة إلى 533 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1504 عينات من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و48 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و64 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و120 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و1350 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و73 عينة من مختبر فرع المركز سبها.

إضافة إلى 93 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و80 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و16 عينة من مختبر فرع المركز أجدابيا، و19 عينة من مختبر فرع المركز سرت، وثلاث عينات من مختبر فرع المركز غدامس، وعينتين من مختبر فرع المركز الكفرة، ومثلهما من مختبر فرع المركز طبرق، و314 عينة من مختبر فرع المركز غريان، و300 من مختبر كلية الطب جامعة طرابلس.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي إلى 35 ألفًا و208 حالات، بينها 14 ألفًا و755 حالة نشطة، و19 ألفًا و894 حالة شفاء، و559 حالة وفاة.

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