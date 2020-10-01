السراج وتبون يتوافقان على ضرورة «توقف التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 01:05 صباحا
تبون يستقبل السراج في قصر الرئاسة الجزائري، 20 يونيو 2020، (الرئاسة الجزائرية)

توافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، على «ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع السراج وتبون، اليوم الأربعاء، تناول «مستجدات الأوضاع في ليبيا»، حسب بيان منشور على صفحة حكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا ملف التعاون المشترك، وفي هذا الاطار أبدى «الرئيس الجزائري ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك».

بدورها، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون استجاب خلال الاتصال لطلب السراج، بـ«المساعدة العاجلة في إصلاح خلل بمحطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس»، وأضافت أن تبون أمر وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» للتوجه غدًا لهذا الغرض إلى العاصمة الليبية طرابلس.

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