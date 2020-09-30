بطلب من السراج.. مساعدة جزائرية «عاجلة» في إصلاح عطل بمحطة توليد كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 09:45 مساء
الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون (يمين) وفائز السراج. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استجاب الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بـ«المساعدة العاجلة في إصلاح خلل بمحطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس»، على ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع تبون مع السراج، اليوم الأربعاء، تطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حسب البيان المنشور على صفحة الرئاسة الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون أمر وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» للتوجه غدًا لهذا الغرض إلى العاصمة الليبية طرابلس.

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وتعاني ليبيا من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

وفي 16 سبتمبر، طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، «سحب قرار تكليف المهندس إبراهيم سالم فلاح بمهام المدير العام للشركة واعتباره كأن لم يكن».

وقال إن طلبه جاء بعد ما وصل إليه وضع الكهرباء في ليبيا من «تدنٍّ في الخدمات، وعجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».

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