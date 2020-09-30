حظر داخلي في زوارة لمدة 10 أيام اعتبارا من الخميس

مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، اليوم الأربعاء، تطبيق حظر داخلي من الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وغلق جميع منافذ البلدية من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا لمدة عشرة أيام اعتبارًا من غد الخميس.

جاء ذلك بناءً على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية الطبية بغرفة مكافحة وباء «كورونا» ببلدية زوارة بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- «الطب العسكري زوارة» يستقبل حالة «كورونا»

ويستثنى من القرار الحالات الإنسانية والصيدليات والمصحات والمحلات التجارية الفرعية بشرط الالتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، حسب البيان.