«الطب العسكري زوارة» يستقبل حالة «كورونا»

مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل جهاز الطب العسكري زوارة، اليوم الثلاثاء، حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» تبلغ 58 عامًا، وتعاني بعض الأمراض المزمنة.

وقال الجهاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الفريق الطبي اضطلع بالكشف على الحالة، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة حسب البرتوكول وتوصيات وزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية العليا.

الطب العسكري في زوارة: 59 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

ودعا الجهاز مواطني زوارة إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والامتناع عن إقامة المناسبات الاجتماعية، وحضهم على ضرورة الالتزام بالإرشادات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا».

وأمس الإثنين، أعلن جهاز الطب العسكري زوارة إصابة 59 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، منها ثماني حالات جديدة، و51 حالة لمخالطين.