لا إصابات بـ«كورونا» في طبرق لليوم السادس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 12:46 مساء
مقر مركز طبرق الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس «كورونا المستجد» لليوم السادس على التوالي.

وأشارت اللجنة إلى شفاء اثنين من المصابين بالمرض،في بيانها رقم «52» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والإثنين الماضي، كشف عضو اللجنة الدكتور أحمد الفزاني، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الوباء في طبرق إلى 40 حالة.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في طبرق وصل إلى 213 حالة، منها 147 حالة شفاء و26 حالة نشطة و40 حالة وفاة.

 

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