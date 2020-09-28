افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 06:03 مساء
المستشار محمد عبدالواحد أثناء قص شريط الافتتاح. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)

افتتح المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، صباح اليوم الإثنين، مراكز تدريب وترفيه وقاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيس في طرابلس.

وحضر الافتتاح القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، ومحامي عام طرابلس ومدير مكتب المتابعة ومدير إدارة الرعاية الصحية ورئيس وحدة السجون ومدير مركز التوثيق والمعلومات ورئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير السجن، وعدد من ضباط وضباط صف الشرطة القضائية، بحسب وزارة العدل.

وأشاد المفوض بوزارة العدل، المستشار محمد عبدالوحد في كلمته خلال الافتتاح بالمجهودات المبذولة لتجهيز المبنى «الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد عبدالواحد حرص وزارة العدل على تذليل الصعاب لضمان أن يعمل مرفق العدالة بكل يسر واطراد، ودون أي تدخل في شؤون السلطة القضائية.

وقالت وزارة العدل إن المستشار محمد عبدالواحد أجرى عقب الافتتاح جولة داخل المبنى، حيث تفقد قاعات الجلسات وغرف المداولة وإدارات العمل المختلفة.

وأضافت أن المفوض بوزارة العدل افتتح بالمناسبة عددا من المرافق، منها مراكز تدريبية وفصل دراسي ومكتبة علمية وعدد من الملاعب والمرافق الترفيهية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تمكين المؤسسات العقابية من القيام بدورها الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء.

المستشار محمد عبدالواحد أثناء افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
المستشار محمد عبدالواحد أثناء افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
المستشار محمد عبدالواحد أثناء افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
المستشار محمد عبدالواحد أثناء افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
المستشار محمد عبدالواحد يتحدث في حفل افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
المستشار محمد عبدالواحد أثناء افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
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