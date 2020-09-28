كشف غموض جريمة قتل ارتكبت قبل 9 أعوام في بنغازي

والد الجاني في جريمة قتل ارتكبت العام 2011 بمدينة بنغازي، 28 سبتمبر 2020، (أمن بنغازي)

كشف قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، تفاصيل جريمة قتل مجهولة تعود ملابساتها للعام 2011، راح ضحيتها مواطن، وسجلت ضد مجهول.

وبدأ الأمر بتكليف من القيادات الأمنية بمتابعة القضايا المهمة والمجهولة، حيث أعيد فتح محضر تحريات بالواقعة، التي راح ضحيتها شخص أسمر البشرة طويل القامة، وذكر بالمحضر هوية المجني عليه ومكان ووقت الجريمة، وجرى تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوصل قسم البحث إلى أحد الشهود في الواقعة، وبإحضاره أفاد باسم الجاني وأداة الجريمة وهو سلاح ناري نوع مسدس بلجيكي، وقال إنه ارتكب الجريمة بتحريض من والده، كما استمع إلى أقوال شاهد ثان الذي أبلغ عن الجاني نفسه، وقال إن والده كان موجودا خلال الواقعة.

وأحضر أفراد القسم والد الجاني، وبالاستدلال معه أنكر الواقعة، لكنه سرعان ما غير أقواله، واعترف بارتكاب ابنه الجريمة بواسطة وبتحريض منه شخصيا، وأفاد أن سبب تحريضه كون المجني عليه كان برفقته أشخاص آخرون مسلحون في واقعة سرقة لمخزن ملابس بجوار مكان واقعة القتل.

وفي أقواله، كشف الأب أنه أوعز إلى ابنه بقتل المجني عليه، ثم خشي من الأمر، وأبلغ الأجهزة الأمنية في حينها أن المتوفى مات بسبب إطلاق رصاص عشوائي، واعترف بضياع أداة الجريمة، كما أوضح في اعترافاته أن ابنه موجود حاليا في مدينة طرابلس.