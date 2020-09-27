الأرصاد: البحر خفيف الموج ورياح من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 03:11 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس بسرعة تصل إلى 20 عقدة، وشمالية شرقية على ساحل شحات بسرعة تصل إلى 25 عقدة.

وتوقع المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الأحد، أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق، ودرجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
ـ السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار على أقصى الساحل الغربي.

ـ الريح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وتكون شرقي إلى براني على باقي الساحل سرعته ما بين (05  و20) عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح بين (0.75  و1.75) متر.

ـ الرؤية جيدة والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

ـ درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ الرؤية جيدة والسماء قليلة السحب.

ـ الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين (10  و20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل شحات.

ـ ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50  و2.00) متر.

ـ البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد, (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
توقعات الأرصاد الجوية غدا الإثنين, (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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