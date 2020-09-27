طرابلس تتصدر قائمة حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» تليها جنزور وغريان ومصراتة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

مازالت العاصمة طرابلس تتصدر قائمة حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» بين المدن الليبية، حيث شهدت 164 حالة إصابة، منها 140 جديدة و24 مخالطة، تليها جنزور بـ54 حالة ثم مدينة غريان بواقع 34 حالة، و 33 حالة بمصراتة والخمس بـ 22 حالة جديدة، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.



وأكد المركز تسجيل 536 إصابة جديدة بالفيروس في عموم ليبيا، و21 حالة وفاة، و296 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد إلى 32 ألفًا و364 حالة،منها 13 ألفًا و716 حالة نشطة، فيما توفيت 520 حالة، وتماثلت 18 ألفًا و128 أخرى للشفاء.



22 حالة في الخمس

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة توزعت أيضًا إلى حالة في الرحيبات، و21 في الجفارة، وثماني حالات في الجميل، مثلها في المنشية - الجميل، واثنتين في رقدالين، و14 في جادو، و22 حالة في الخمس، و15 في النواحي الأربع، و11 في صبراتة، و15 في الزاوية الغرب.



إضافة إلى خمس حالات في العواتة، و54 حالة في جنزور، وسبع حالات في سواني بن آدم، وتسع حالات في الزاوية المركز، وثماني حالات في المعمورة، و27 حالة في صرمان، وأربع حالات في قصر الأخيار، و16 حالة في زليتن، و33 حالة في مصراتة، واثنتين في نالوت ومثلهما في مسلاتة.



وفي الزاوية الجنوب سُجلت ثلاث حالات، وفي الرجبان حالتان، وثلاث حالات في الزنتان، وأربع حالات في الماية، و28 حالة في باطن الجبل، وأربع حالات في القره بوللي، وثلاث حالات في أجدابيا، وخمس حالات في تازربو وثلاث حالات في الكفرة.



توزيع حالات الوفاة والشفاء

أما فيما يخص حالات الوفاة الـ21، فتوزعت إلى أربع حالات في أجدابيا، واثنتين في صبراتة ومثلهما في باطن الجبل، وأربع حالات في السبيعة، ومثلها في الكفرة، وثلاث حالات في غريان، وحالة واحدة في كل من الخمس وتازربو.



وتوزعت حالات الشفاء، بين 178 حالة في طرابلس، و 20 حالة في القره بوللي، و أربع حالات في الزاوية المركز، وثماني حالات في أجدابيا، وسبع حالات في ظاهر الجبل، وثلاث حالات في الخمس، وأربع حالات في صرمان، وسبع حالات في تازربو، و11 حالة في السبيعة، و10 في الكفرة وأربع حالات في مصراتة، و22 حالة في غريان و18 حالة في زليتن.