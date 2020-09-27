السوق الموازية: صعود الدولار أمام الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 12:30 مساء

ارتفعت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، ظهر اليوم الأحد، في ثاني أيام تعاملات الأسبوع.

و صعدت العملة الأميركية لليوم الثاني على التوالي، إذ زاد الدولار بواقع 13 قرشًا إلى 5.73 دينار، مقابل 5.60 دينار أمس السبت.

كذلك حققت العملة الأوروبية الموحدة مكاسب بزيادة 15 قرشًا إلى 6.55 دينار، مقابل 6.40 دينار، والجنيه الاسترليني بالزيادة نفسها ليصل إلى 7.15 دينار اليوم مقابل 7 دينارات أمس.

وارتفعت أيضًا كل من العملتين التركية والتونسية أمام الدينار الليبي، إذ زادت الليرة إلى 0.76 دينار مقابل 0.73 دينار، والدينار التونسي إلى 2.06 دينار مقابل 2.01 دينار ليبي.

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