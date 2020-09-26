شركة الكهرباء: تغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 07:45 مساء
جانب من أعمال صيانة كوابل كهرباء في جنزور، 25 سبتمبر 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي.

وجاء ذلك بعد صيانة وأعادة تشغيل الكوابل الأرضية «220 ك ف جنزور بن حامد» وتحميلها بقدرة 200ميغاوات، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية دخول الوحدة الأولى بالمحطة على الشبكة العامة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الطارئة لها، ما يعني دخول جميع وحدات المحطة الخدمة لعلاج أزمة حدوث إظلام تام بالجناح الغربي للشبكة.

وأمس الجمعة، توقعت الشركة العامة للكهرباء تحسنا تدريجيا في وضع الشبكة الكهربائية ابتداء من السبت، ما يمثل انفراجة في أزمة انقطاع التيار عن العاصمة طرابلس.

وتعاني العاصمة منذ أيام من تفاقم أزمة انقطاع التيار، ما دعا شركة الكهرباء إلى إصدار بيان توضيحي الإثنين الماضي حول الأزمة، مطمئنة المواطنين أنها اتخذت كل التدابير لإنجاز الصيانة اللازمة.

وأرجعت في بيانها حدوث تلك المشكلة إلى الاعتماد على مساري تغذية طويلين من الشبكة الغربية وآخر من الشبكة الوسطى، ما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال.

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