حدوث إظلام تام في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 03:53 مساء
أعمدة كهرباء. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أفاد مراسل قناة «الوسط» بحدوث إظلام تام في مدينة مصراتة، اليوم السبت، بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

وتعاني ليبيا انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت عدة مدن مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

وفي 16 سبتمبر، طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، «سحب قرار تكليف المهندس إبراهيم سالم فلاح مهام المدير العام للشركة واعتباره كأن لم يكن».

وقال كاجمان إن طلبه جاء بعد ما وصل إليه وضع الكهرباء في ليبيا من «تدنٍّ في الخدمات، وعجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».

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