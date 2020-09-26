بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهنت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 26 سبتمبر 2020, 11:48 صباحا
جناح التمور في معرض ليبيا الزراعي بقرية تمنهنت، 25 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

انطلقت أمس الجمعة، في أرض المعارض بقرية تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليبيا الزراعي؛ على الرغم من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وقلة الإنتاج الزراعي للعام الجاري.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، المهندس محمد على الهادي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المعرض هذا العام ليس بحجم الأعوام السابقة نتيجة جائحة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامته إبراز المنتجات الزراعية و الصناعية التي تعتمد على الزراعة، فضلاً عن إتاحة فرصة تلاقي بين الفلاح والمستثمر الزراعي من شركات ومصانع.

كما يهدف المعرض إلى زيادة التوعية الزراعية للفلاحين من خلال إقامة الندوات والمحاضرات حول المحاصيل الزراعية، علاوة على ذلك فهو نافدة لليبيا زراعيًّا على دول العالم، وفق الهادي.

من جانبه، قال المزارع المشارك في المعرض حميد الطاهر: «لقد شاركنا رغم ما نعانيه هذا العام من انقطاع للتيار الكهربائي، وإتلاف غالبية المحاصيل الزراعية نتيجة عدم الري، ما أثر في الإنتاج خلال العام الجاري وجعله قليلاً».

وشمل المعرض عدة فروع للبيع والتسويق منها للتمور والعسل والصناعات التقليدية وفصائل لبعض أشجار الفواكه والمعدات الزراعية، إلى جانب عروض فنية لفرقة غات الشعبية.

معرض ليبيا الزراعي بقرية تمنهنت، 25 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)
معرض ليبيا الزراعي بقرية تمنهنت، 25 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)
معرض ليبيا الزراعي بقرية تمنهنت، 25 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)
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