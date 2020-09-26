9 إصابات جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في الكفرة

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة في وقت متأخر، الجمعة، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاء جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم 14 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية خمس عينات بينها حالة وفاة أثبتت النتائج خلوها من الفيروس، إضافة إلى حالتي وفاة بينها حالة لطفلة كاميرونية تبلغ سنة ونصف.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات «كورونا المستجد» في بلدية الكفرة إلى 226 حالة بينها 83 حالة شفاء، و20 حالة وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.