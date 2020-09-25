7 إصابات جديدة و3 حالات وفاة بـ«كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 01:43 صباحا
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الخميس، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم ثماني عينات للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية عينة واحدة، وإيجابية سبع عينات، إضافة إلى تماثل سبع حالات للشفاء.

- افتتاح مركز للعزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في بلدية الكفرة إلى 217 حالة بينها 83 حالة شفاء و18 حالة وفاة، وذلك منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي.

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