افتتاح مركز للعزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط, اليوم الأحد، افتتاح مركز للعزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة جنوب شرق ليبيا، في إطار جهودها المستمرة لدعم السلطات المحلية للتصدي لانتشار جائحة كورونا في كافة مناطق ليبيا.

وقالت المؤسسة في بيان إن إدارة التنمية المستدامة التابعة لها قامت بدعم جهود المسؤولين بمنطقة الشورى في بلدية الكفرة، من خلال تنفيذ مشروع تحوير مجمع العيادات بمنطقة الشورى الإدارية وتحويله إلى مركز عزل صحي.

وأضافت المؤسسة أن إدارة التنمية المستدامة قامت أيضا خلال الأسابيع الماضية بتزويد المركز بجهازين للتنفس الصناعي، وكذلك بمعدات ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير وحدة العزل بمنطقة الشورى في الكفرة، الدكتور فريد حقار، أثناء افتتاح المشروع إن هذا المركز، وهذا الدعم سيكون لهما تأثير كبير في مجابهة جائحة «كورونا» بالنسبة لأهالي المنطقة.