بالصور: ضبط لحوم فاسدة في طرابلس

جانب من أعمال التفتيش على معدات في محل جزارة بطرابلس، 24 سبتمبر 2020، (الرقابة على الأغذية)

واصل مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملاتهم على محال بيع اللحوم داخل نطاق بلدية طرابلس، وبالتحديد في منطقة قرجي الشارع الغربي.

وسجل المفتشون عدة ملاحظات منها وجود لحوم فاسدة نتيجة للعرض السيئ، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتضمنت الملاحظات أيضا «عرض اللحوم خارج المبردات بالمخالفة للاشتراطات الصحية، ووجود عشب صناعي في ثلاجة عرض اللحوم بأحد المحال، وهي مخالفة أيضا للاشتراطات الصحية ومسببة للتلوث».

وفي 26 أغسطس الجاري، وجه المدير العام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الدكتور محمد حسن، خطابا إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الداخلية والحكم المحلي والاقتصاد بحكومة الوفاق، للمطالبة بتوفير أماكن خاصة للسلخانات العمومية، وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها.

ودعا حسن إلى صيانة محلات بيع وتداول اللحوم بالكامل، والعمل على تخصيص أماكن بديلة ومطابقة للاشتراطات الصحية الليبية، وحث على وضع خطة متكاملة للأسواق الكبيرة الخاصة ببيع وتداول اللحوم خارج المناطق الآهلة بالسكان، محذرا من اكتشاف الحملات الأخيرة لمفتشي المركز كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة.

أخذ عينة من قطعة لحم

لحوم محفوظة ومعروضة بشكل خاطئ