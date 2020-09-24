«تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا» موضوع مباحثات مصرية - فرنسية

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، (أرشيفية: الإنترنت).

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الوضع الليبي، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان، والذي تناول آخر تطورات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

وبحسب البيان نفسه، استعرض شكري «الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا»، مؤكداً «ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة الأمن والاستقرار هناك».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير شكري أعرب عن «ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلديّن على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالاً بالتطورات الإقليمية».