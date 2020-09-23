«داخلية الوفاق» تكشف حقيقة منع المرأة من قيادة المركبات الآلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 سبتمبر 2020, 12:28 صباحا
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة بشأن تقييد ومنع المرأة من قيادة المركبات الآلية.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إنها تابعت ما يروج له من «شائعات وأخبار ليس لها أساس من الصحة»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منع المرأة من قيادة المركبات الآلية، مؤكدة أن القانون ساوي بين المرأة والرجل ولا تمييز بينهما في التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وشددت الوزارة على أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع وعماده، ولا يمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو المساس بكرامتها.

وطالبت المواطنين بعدم الانجرار وراء «هذه الشائعات المغرضة التي تسعي لتشويه جهود  الوزارة في الرفع من مستوى العمل الأمني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جونز هوبكنز»: 200 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا وفالك 3 أعوام في قضية ...
رياضة عالمية
في التسعين - (الحلقة 54): ملف التجاوزات والخروقات المالية والإدارية في قطاع ...
فيديو
العالم يسجل أعلى عدد إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع
دولى
مصر تكتشف 27 تابوتا ترجع إلى أكثر من 2500 عام
ثقافة وفن
الشرطة الكندية تبحث عن مصدر «رسالة سامة» كانت موجهة إلى ترامب
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة
ليبيا
متظاهرون في بنغازي يطالبون بإجراء انتخابات عاجلة ومحاربة الفساد
ليبيا
عقوبات أوروبية على ليبيين اثنين وثلاث شركات لخرقهم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يوجه بإصدار شهادات للمتعافين من «كورونا»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها
ليبيا
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة