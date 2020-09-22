أنقرة تنتقد العقوبات الأوروبية على شركة تركية متهمة بانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا

مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

انتقدت أنقرة بشدة قرار الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على شركة تركية يتهمها التكتل بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان إنه «من المؤسف للغاية أن يُتخذ قرار خاطئ كهذا، في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوترات في شرق المتوسط»، مشددة على أن أنقرة تعتبر أن هذا القرار «لا قيمة له»، وفق وكالة «فرانس برس.»

وفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس».