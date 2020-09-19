«الخارجية الإيطالية» تدعو جميع الأطراف الليبية لدعم مسيرة الحوار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 07:56 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إنها «مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي. نأمل أن تدعم جميع الأطراف، وبمسؤولية، مسيرة الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في ليبيا، في سياق عملية برلين».

وذكر بيان للوزارة، قصر (فارنيزينا)، الجمعة، أن «إيطاليا رحبت بشدة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (Unsmil)»، كما تدعم باقتناع قوي، جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف البيان: «نأمل أن يتحد أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية لدعم هذا المسار والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا»، وذلك «في ظل امتثال كامل للقانون الدولي، بدءًا بحظر توريد الأسلحة».

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