«مكافحة الأمراض»: 796 إصابة جديدة بـ«كورونا» و472 حالة شفاء

عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المختبر المرجعي بسبها، 9 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى 472 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «195» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3318 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 2522 عينة، وإيجابية 796 عينة بينها 673 حالة جديدة، و123 حالة مخالطة، إلى جانب تسجيل 472 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة جراء الفيروس.

توزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1216 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و124 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و46 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و1385 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

إضافة إلى 400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و88 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و11 عينة من مختبر فرع المركز الكفرة، و48 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 27 ألفًا و234 حالة بينها 12 ألفًا و129 حالة نشطة، و14 ألفًا و479 حالة شفاء، فيما توفي 426 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.