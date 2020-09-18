«صحة الوفاق» تفتتح أول مركز عزل «عائم» لمصابي «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 10:15 صباحا
مركز عزل المصابين بـ«كورونا» في سفينة بن عوف بطرابلس، 17 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، افتتاح «أول مركز عزل عائم في ليبيا»، بسعة سريرية تبلغ 100 سرير، خصص أربعة وثلاثون سريرا منها كعناية فائقة.

وانتهت الوزارة من إنشاء المركز داخل سفينة «بن عوف» بموقع قاعدة أبوستة البحرية، في مايو الماضي، بعد تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، حسب بيانها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويحوي المركز العائم، مختبر تحاليل ومنظومات أكسجين وأجهزة أشعة مختلفة، كما تم تزويده بأجهزة الإعاشة ومتابعة الحالة الصحية للمريض.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت «صحة الوفاق» بدء التجهيزات داخل سفينة «بن عوف» الراسية في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة، وذلك لاستقبال المصابين بالفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان رسمي.. كيكي سيتين يقرر مقاضاة برشلونة
رياضة عالمية
تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»
دولى
نشطاء في بنغازي يدعون إلى «التظاهر ضد الفساد» الإثنين بجميع المدن
ليبيا
«لوموند»: تظاهرات ليبيا مؤشر على بداية بروز تيار منفصل عن الجهات السياسية ...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
كيف تختار السيارة المناسبة لك؟
سيارات
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف