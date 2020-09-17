حصيلة إصابات «كورونا» في مصراتة تقترب من حاجز الـ3000

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 08:47 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، تسجيل 22 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» لمخالطين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2934 حالة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن هناك 2141 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 732 حالة، وتوفي 61 شخصًا جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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يشار إلى تسجيل مصراتة وفاة حالتين جراء الوباء، حسبما كشف الإيجاز الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة في البلدية، الأربعاء.

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