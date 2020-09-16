بلدية درج تتسلم شحنة من الإمدادات الطبية

جانب من تسليم شحنة إمدادات طبية إلى بلدية درج، 16 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، دعم بلدية درج بشحنات من الإمدادات الطبية، للمساعدة في مكافحة فيروس «كورونا المستجد».



وتتضمن الإمدادات الطبية، معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبية متنوعة، ومستلزمات طبية، وأسرَّة عناية فائقة، لدعم مركز العزل بالبلدية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن وزارة الصحة جهزت مركزًا لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» ببلدية درج، الواقعة على بعد 550 كلم نحو الجنوب الغربي من مدينة طرابلس.



ويحوي المركز مختبرًا طبيًّا، وغرفة تعقيم، وغرفة خاصة بالأطباء، ودورات مياه، كما جرى تزويد المركز بمولد كهربائي، وكاميرات مراقبة، وشبكة إنترنت، ومولدات القدرة غير المنقطعة (UPS) داخل غرف العناية والمختبر.



جانب من تسليم شحنة إمدادات طبية إلى بلدية درج، 16 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

جانب من تسليم شحنة إمدادات طبية إلى بلدية درج، 16 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

جانب من تسليم شحنة إمدادات طبية إلى بلدية درج، 16 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)