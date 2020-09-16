بلدية درج تتسلم شحنة من الإمدادات الطبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، دعم بلدية درج بشحنات من الإمدادات الطبية، للمساعدة في مكافحة فيروس «كورونا المستجد».
وتتضمن الإمدادات الطبية، معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبية متنوعة، ومستلزمات طبية، وأسرَّة عناية فائقة، لدعم مركز العزل بالبلدية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».
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يشار إلى أن وزارة الصحة جهزت مركزًا لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» ببلدية درج، الواقعة على بعد 550 كلم نحو الجنوب الغربي من مدينة طرابلس.
ويحوي المركز مختبرًا طبيًّا، وغرفة تعقيم، وغرفة خاصة بالأطباء، ودورات مياه، كما جرى تزويد المركز بمولد كهربائي، وكاميرات مراقبة، وشبكة إنترنت، ومولدات القدرة غير المنقطعة (UPS) داخل غرف العناية والمختبر.