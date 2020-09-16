«صحة الوفاق» تسلم مستشفى «سوق الخميس» شحنة إمدادات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 09:15 مساء
جانب من تسليم شحنة الإمدادات الطبية إلى مستشفى «سوق الخميس»، 16 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مستشفى «سوق الخميس» الواقع بمدينة الخمس، شحنة من الإمدادات الطبيّة، اللازمة لرفع كفاءة قسم المختبر ومصرف الدم.

وتشمل الشحنة «جهازا حديثا لتحليل الهرمونات، وجهاز تحليل كيمياء الدم، وجهاز العد الدموي الشامل، وجهازا حديثا لتحليل الدم، وجهازا لتحليل البول أتوماتيك، وجهاز تحليل الأملاح في الدم»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك»

اقرأ أيضا «صحة الوفاق» تسلم مختبرا مزودا بجهاز «PCR» إلى بني وليد

وتضمنت الشحنة أيضًا، «جهاز مزرعة نوع vitek، إلى جانب معدات متكاملة لمصرف الدم، وثلاجتين، وجهاز savty cabin، وجهاز فصل البلازما، وجهاز فصل صفائح الدم، وdeep freez، وسريرين، وجهاز فحص تخثر الدم».

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت مستشفى سوق الخميس في يوليو الماضي، مولدا كهربائيا جديدا، لتوفير قدرة كهربائية إضافية عند انقطاع التيار الكهربائي. كما تسلمت مخازن المستشفى شحنة من الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الأطفال، تشمل جهاز أشعة متنقلا، وجهازي تنفس صناعي، وجهازي تخطيط قلب، و18 حضانة أطفال رقمية لرفع القدرة الاستيعابية لقسم حديثي الولادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
المسماري يعلن مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا في معركة استمرت 7 ساعات بسبها
ليبيا
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟