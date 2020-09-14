«صحة الوفاق» تسلم مختبرا مزودا بجهاز «PCR» إلى بني وليد

إنزال المختبر الطبي المرسل من وزارة الصحة للجنة الطوارئ الصحية ببني وليد. (الإنترنت)

قال عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني سلمت فريق اللجنة مختبرا متكاملا مزودا بجهاز «PCR» مع المشغلات لدعم القطاع الصحي في البلدية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح صالح أن فريقا من المختصين سيباشر عمله داخل مدينة بني وليد ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوفير جميع الإمكانات اللازمة للجان مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلديات.

وفي تصريح سابق طالب صالح، وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد بعد تجاوز عدد الإصابات 190 إصابة بالمدينة.

إنزال المختبر الطبي المرسل من وزارة الصحة للجنة الطوارئ الصحية ببني وليد. (الإنترنت)