رئيس الرقابة الإدارية يوجه خطابا للكبير بشأن مخصصات أرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 05:26 مساء
رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي. (أرشيفية: صفحة الهيئة على فيسبوك)

قالت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إن رئيسها، سليمان الشنطي، وجه مراسلة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بخصوص برنامج مخصصات أرباب الأسر.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشنطي أكد في مراسلته «متابعة الهيئة برنامج مخصصات أرباب الأسر، باعتبارها حقا مشروع لكل الليبيين متى ما شرعت المؤسسات في تنفيذها، وذلك لمبادئ العدل الاجتماعي»، معتبرا أن «اتخاذ إجراءات بإيقافها دون وضع آلية زمنية قد أضر بحقوق المواطنين».

وشدد الشنطي «على ضرورة العمل على معالجة أوضاع المواطنين الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم من برنامج منحة أرباب الأسر للعام 2019»، مطالبا المصرف المركزي باستئناف صرفها بفتح المنظومة، أو استصدار منشور من طرف المصرف المركزي يصاغ فيه تأكيد أحقية هذه الفئة في صرف المنحة المقررة متى ما توافرت الإمكانات اللازمة.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن مراسلة الشنطي «كانت بناءً على إنصاف الحقوق وتفادي البنك المركزي رفع دعاوى قضائية من ذوي الشأن ضده، التي قد تحمله صرف تعويضات مالية».

فائض في النفقات خلال 8 أشهر.. والمرتبات تستحوذ على 14.44 مليار دينار

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، أمس الثلاثاء، تحقيق فائض في إجمالي النفقات يقدر بمليارين و227 مليون دينار، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وكشفت البيانات أن إجمالي النفقات المقدرة كان 25 مليارًا و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليًّا 23 مليارًا و439 مليون دينار.

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