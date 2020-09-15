فائض في النفقات خلال 8 أشهر.. والمرتبات تستحوذ على 14.44 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 12:40 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، تحقيق فائض في إجمالي النفقات يقدر بمليارين و227 مليون دينار، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وكشفت البيانات أن إجمالي النفقات المقدرة كان 25 مليارًا و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليًّا 23 مليارًا و439 مليون دينار.

واستحوذ بند الباب الأول «المرتبات» على 14 مليارًا و446 مليون دينار، بفائض 87 مليون دينار، إذ كان مقدرًا إنفاق 14 مليارًا و533 مليون دينار.

وبالمثل تحقق فائض في الباب الثاني «التسييرية» بواقع 526 مليون دينار، إذ كان مقدرًا لها ملياران و667 مليون دينار، لكن المنفق فعليًّا ملياران و141 مليون دينار.

كما صرف في الباب الثالث «التنمية» 660 مليون دينار، من أصل مليار و400 مليون دينار مخصصة له، بفائض 790 مليون دينار.

وجاء العجز الوحيد في أبواب النفقات بالباب الرابع «الدعم» بواقع 184 مليون دينار، إذ كان مخصصًا له ثلاثة مليارات و733 مليون دينار، والنفقات الفعلية ثلاثة مليارات و917 مليون دينار.

وأخيرًا الباب الخامس «الطوارئ»، الذي حاز على مليارين و325 مليون دينار، بعدما كان مقدرًا له ثلاثة مليارات و333 مليون دينار، بفائض مليار و8 ملايين دينار.

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