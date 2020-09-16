مطار سبها يستقبل أول رحلة من «معيتيقة» بعد توقف 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 04:54 مساء
طائرة الخطوط الأفريقية أثناء هبوطها بمطار سبها. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (بلدية سبها)

استقبل مطار سبها جنوب غرب ليبيا، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران مدنية قادمة من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وذلك لأول مرة بعد توقف دام ست سنوات، (2014)، بحسب بلدية سبها.

وفي 5 مارس الماضي، أصدر المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، تعليمات للجهات المعنية بما فيها مصلحة المطارات، بفتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية، واتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص.

رسميا.. إعادة فتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية

وقالت مصلحة المطارات في بيان حينها إن قرار وزارة المواصلات جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على فتح مطار سبها، وبعد الزيارة التي قام بها أخيرا فريق عمل متخصص للمطار، لتحديد الاحتياجات والمستلزمات والأعمال الضرورية واللازمة لتشغيله، وتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة، التي قامت المصلحة بتوفيرها وتنفيذها خلال الفترة الماضية.

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