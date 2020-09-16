ترحيب ألماني وبريطاني بالتمديد للبعثة الأممية في ليبيا

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت ألمانيا وبريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى 15 سبتمبر العام المقبل.

وقال المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية، إن القرار يؤكد أهمية التزام مجلس الأمن بضمان وقف دائم لإطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وفي حين وصفت السفارة البريطانية القرار بـ«التطور المهم للعملية السياسية في ليبيا»، متابعة: «بلا شك مستقبل ليبيا أمر يقرره الليبيون والأمم المتحدة لها دور مهم في دعم جهودهم في عملية السلام والحوار».

وأضافت في بيان، «نتطلع قدماً إلى تعيين المبعوث الخاص، ويسرنا تبني هذا القرار الذي صاغته بريطانيا، والشكر لزملائنا في مجلس الأمن لتعاونهم».

وصدر قرار مجلس الأمن بالتمديد للبعثة أمس الثلاثاء، بموافقة 13 عضوا وامتناع اثنين، وذلك بعد إدخال تعديلات على الهيكل القيادي للبعثة للمرة الأولى منذ إنشائها نهاية العام 2011.

واستبدل بمصطلح «الممثل الخاص» مصطلح «المبعوث الخاص»، الذي سيكلف وفق نص القرار، بممارسة القيادة الشاملة للبعثة مع التركيز بشكل خاص على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع، بينما تقع «العمليات والإدارة اليومية» للبعثة ضمن اختصاص «منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، الذي يعمل تحت سلطة المبعوث الخاص.