«برج الأمل» في بنغازي يستقبل 10 إصابات جديدة بـ«كورونا».. واكتشاف حالتين بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 10:01 صباحا
غرفة العناية الفائقة بقسم العزل في برج الأمل التابع لمركز بنغازي الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل برج الأمل التابع لمركز بنغازي الطبي عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما غادر قسم العزل في البرج عشرة مصابين بعد تعافيهم تماما، وذلك حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تحسن حالة أربعة مصابين، كانوا في وضع حرج، حيث غادروا العناية الفائقة في القسم، بينما دخل ستة مصابين آخرين.

بينما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس أمس، حسب بيان على صفحتها بموقع فيسبوك.

يذكر أن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة، أوصت باستقبال حالات الإصابة بالفيروس في الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفيات وعدم إحالتها إلى أماكن العزل، نظرا لتزايد أعداد المصابين.

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