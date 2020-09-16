لجنة مكافحة كورونا بـ«الموقتة» تصدر توصية بعد تزايد أعداد المصابين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 09:20 صباحا
رئيس وعضوا اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالمؤتمر الصحفي. 18 مارس 2020 (الوسط)

أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة، باستقبال حالات الإصابة بالفيروس في الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفيات وعدم إحالتها إلى أماكن العزل، نظرا لتزايد أعداد المصابين.

واستثنت اللجنة الحالات الحرجة التي تتطلب الدعم التنفسي، حسب خطابها إلى رؤساء الأقسام والوحدات الطبية في المستشفيات، أمس الثلاثاء.

ودعت إلى الالتزام التام بسياسة مكافحة العدوى لجميع العناصر الطبية داخل الأقسام الإيوائية، وحسب السياسة المعدة من قبل اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى اتخاذها هذا القرار بسبب معدل الانتشار المحلي الكبير لفيروس كورونا، وعدم القدرة على استقبال تلك الأعداد الكبيرة للمرضى في مراكز العزل المعدة لذلك.

وفي 15 أغسطس الماضي، وجه وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، الوكلاء والشركات المعنية بالبدء في عروضها للتعاقد على شراء لقاحات كورونا، سواء الروسي أو البريطاني، كاشفا أن ليبيا دخلت على خط الدول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد، وحجز مكانها بينها.

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