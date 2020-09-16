المجلس البلدي غات يؤدي القسم أمام وزير الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 08:45 صباحا
عميد المجلس البلدي غات موسى عبدالرزاق خلال أدائه القسم القانونية، 15 سبتمبر 2020، (الحكم المحلي)

أدى أعضاء المجلس البلدي غات وعميده موسى عبدالرزاق القسم القانونية في الدورة الثانية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر.

جاء ذلك في فعالية استضافها ديوان وزارة الحكم المحلي في طرابلس أمس الثلاثاء، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حضر المراسم كل من رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات، وعميد بلدية غات السابق، ومستشار الوزير ومدير مكتبه، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون الديوان، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون الفنية، وعدد من موظفي الوزارة.

وجرت انتخابات المجلس البلدي غات في 18 أغسطس الماضي، بمشاركة 54% من الناخبين في البلدية، وحازت قائمة «التوافق» على ثقة 1408 ناخبين لتحتل المركز الأول في قوائم الفئة العامة، فيما حلت قائمة «العطاء» ثانيا بـ1365 صوتًا، وقائمة «رفاق الصحراء» ثالثا بنحو 1135 صوتًا، فيما احتلت قوائم «الأمل» و«الاتحاد» و«النماء» باقي المراكز الستة، بواقع 850 صوتًا و650 صوتًا و596 صوتًا على الترتيب.

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