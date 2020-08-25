إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي غات

أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي غات، التي جرت 18 أغسطس الجاري، وبلغت نسبة المشاركة فيها 54%.

وحازت قائمة «التوافق» على ثقة 1408 ناخبين لتحتل المركز الأول في قوائم الفئة العامة، فيما حلت قائمة «العطاء» ثانيا بـ1365 صوتًا، وقائمة «رفاق الصحراء» ثالثا بنحو 1135 صوتًا، فيما احتلت قوائم «الأمل» و«الاتحاد» و«النماء» باقي المراكز الستة، بواقع 850 صوتًا و650 صوتًا و596 صوتًا على الترتيب.

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وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، حاز صالح المدني حسني خواد علي 1177 صوتًا في المركز الأول، فيما حصد علي واوه كناسو تسامو 1098 صوتًا في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث حبيب أكوافيض الشريف غموش بـ799 صوتًا.

وفي المراكز من الرابع إلى التاسع جاء بوبكر ورفلة محمد ابقي بـ778 صوتًا، وأحمد محمد عبدالكريم الأنصاري بـ540 صوتًا، ومشاعل جمعة رضا الحجاج بـ498 صوتًا، وعلي عثمان عبدالله فتحي بـ467 صوتًا، ومحمد علي بوبكر سيدي علي بـ304 أصوات.

وتصدرت فاطمة محمد سدي أحمد التارقي فئة المرأة بنحو 1590 صوتًا، وجاءت مريم أغالي عبدالله ييون ثانية بـ1180 صوتًا، وحليمة محمد خودة أبكده ثالثة بـ994 صوتًا، واحتلت خديجة أدهم بركة باشا وعائشة منصور إبراهيم محمد والزهرة محمد صالح حسن محمد صالح باقي المراكز الستة على الترتيب، بـ922 صوتًا و605 أصوات و541 صوتًا.