«الخدمات المالية بنغازي» تتسلم صكوك مرتبات أغسطس

مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مراقبة الخدمات المالية بنغازي تسلمها من وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة الصكوك الخاصة بمرتبات شهر أغسطس لجميع المستشفيات والوزارات والهيئات وجميع المراكز الواقعة في نطاق بلدية بنغازي.

وقالت المراقبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها ستشرع في تسليم الصكوك، اليوم الثلاثاء، داعية جميع المراقبين إلى إحضار الختم الخاص بهم عند تسلم الحوافظ.

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ومنذ يناير الماضي تتواصل أزمة المرتبات في المناطق الخاضعة للحكومة الموقتة، مع تبادل الاتهامات بين الحكومة والمصرف المركزي حول المسؤولية عن التأخير، وعدم تنفيذ التوجيه بإنهاء الأزمة.

ونهاية مارس، أرجع محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، السبب في تأخر صرف مرتبات الموظفين في المنطقة الشرقية إلى عاملين رئيسيين مرتبطين بـ«حالة الحرب» التي تعيشها البلاد، وقال إن «القوات المسلحة في حالة حرب، والمجهود الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات»، وأوضح أن هناك توجيهات من مجلس النواب لدعم «المجهود الحربي».