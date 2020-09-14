وليامز تبحث مع دي مايو تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 05:27 مساء
دي مايو ووليامز بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأحد 14 سبتمبر 2020. (البعثة الأممية)

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، في روما مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، للبحث في آخر التطورات في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز عبرت عن امتنانها لدعم إيطاليا المستمر جهود الأمم المتحدة، وخاصة في ضوء الزخم الذي أوجدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي على وجه السرعة.

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والتقت وليامز في وقت سابق اليوم مع قائد العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، الأميرال فابيو أغوستيني، إذ رحبت بالجهود الأوروبية لتعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، حسب ما نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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