مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات النفطية تقترب من 10 مليارات دولار

حقل الفيل النفطي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اقتراب مجموع خسائر الفرص البيعية نتيجة إقفالات الموانئ والمنشآت النفطية من عشرة مليارات دولار، منذ بدء الإغلاقات في يناير الماضي.

وبحسب المؤسسة في بيان اليوم، وصل «الإغلاقات النفطية غير القانونية» إلى تسعة مليارات و800 مليون دولار، خلال 240 يوما وحتى أمس 12 سبتمبر.

السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر

وأمس السبت، قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، إن «القوات المسلحة العربية الليبية نقلت إلى الحكومة الأميركية الالتزام الشخصي للمشير خليفة حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر»، مرحبة في الوقت ذاته بما يبدو أنه «اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي».

وأشارت السفارة، في بيان، إلى أن السفير ريتشارد نورلاند شدد في مراسلات متبادلة مع القائد العام للجيش، المشير حفتر، وكذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، على «ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها نموذجا ماليا من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».