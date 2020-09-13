الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار ويخسر 6 قروش في منتصف التعاملات

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية.

واصل الدولار تراجعه الحاد مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وانخفض الدولار الأميركي 6 قروش أخرى، بعدما تراجع صباح اليوم 19 قرشًا، ليسجل 6.27 دينار منتصف تعاملات اليوم، مقابل 6.52 دينار أمس، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

تراجع حاد للدولار في السوق الموازية

واستقرت باقي العملات في منتصف التعاملات بعدما فقد اليورو 22 قرشًا في التعاملات الصباحية، مسجلًا 7.40 دينار، مقابل 7.62 دينار أمس، كما هبط الجنيه الاسترليني بفارق 29 قرشًا مسجلاً 7.96 دينار اليوم مقابل 8.25 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية بفارق 3 قروش، مسجلة 0.84 دينار، مقارنة بـ0.87 دينار أمس، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 2.30 دينار مقابل 2.37 دينار أمس.