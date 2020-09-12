«صحة الوفاق» تدعم بني وليد بعيادات مجهزة للعزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 03:25 مساء
عيادات مجهزة للعزل مخصصة لبني وليد، 12 سبتمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، عيادات مجهزة خاصة بالعزل للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، إلى مدينة بني وليد، بهدف نقل المرضى إلى مناطق أخرى، وتخفيف معاناة المواطنين.

وقال عضو لجنة الطوارئ المركزية ببلدية بني وليد، سامي سلامة الوداني، إن العيادات المجهزة ستخفف معاناة المواطنين إلى حين الانتهاء من تجهيز مرافق العزل داخل المدينة، حسب تصريحات نقلتها صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد على موقع «فيسبوك».

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ولفت إلى أن هذه العيادات مجهزة جيدًا مثل العيادات الموجودة بمركز العزل سوق الثلاثاء، موضحًا أنها تأتي تتويجًا لتضافر الجهود والتنسيق بين مستشفى بني وليد العام والمجلس البلدي بني وليد.

وأمس الجمعة، أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد تسلم لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة شحنة من المستلزمات الطبية والبدل الواقية من قبل المجلس البلدي بني وليد، دعما لفرق التقصي والاستجابة السريعة للاستمرار في عملها وأخذ العينات لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وتضمنت الشحنة «ماسكات N95، وبدل حماية كاملة، ومعقمات ومطهرات» بهدف حماية العناصر الطبية والطبية المساعدة من عدوى الفيروس.

عيادات مجهزة للعزل مخصصة لبني وليد، 12 سبتمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
عيادات مجهزة للعزل مخصصة لبني وليد، 12 سبتمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
عيادات مجهزة للعزل مخصصة لبني وليد، 12 سبتمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
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