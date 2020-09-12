«طوارئ بني وليد» تتسلم شحنة مستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 12:00 صباحا
تسليم شحنة مستلزمات طبية إلى لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، الجمعة، تسمل لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة شحنة من المستلزمات الطبية والبدل الواقية من قبل المجلس البلدي بني وليد، كدعم لفرق التقصي والاستجابة السريعة للاستمرار في عملها وأخد العينات لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وتضمنت الشحة «ماسكات N95، وبدل حماية كاملة، ومعقمات ومطهرات» بهدف حماية العناصر الطبية والطبية المساعدة من عدوى الفيروس، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تأكيد عميد بلدية بني وليد، سالم علي انوير، الاستمرار في دعم فريق التقصي والاستجابة السريعة، وتوفير جميع احتياجاتهم لمجابهة فايروس «كورونا»، مشددًا على أن توفير احتياجاتهم هي أهم أولويات البلدية.

تسليم شحنة مستلزمات طبية إلى لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
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