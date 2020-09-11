توقف محطات وقود شركتي ليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 05:19 مساء
أحد المواطنين يتزود بالوقود من إحدى المحطات في ليبيا. (الإنترنت)

تشهد محطات الوقود بسرت، التابعة لشركتي ليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة، إقفالا تاما أمام حركة سيارات المواطنين للتزود بالوقود منذ أسابيع.

وقال مصدر بلجنة الأزمة بسرت، لـ«بوابة الوسط»، إن إقفال هذه المحطات التي يفوق عددها أكثر من سبع محطات بسرت وضواحي المدينة سببها مشاكل مالية وإدارية بين الشركتين وإدارة مستودع شركة البريقة للنفط، فضلا عن إجراءات تتعلق بالسجل التجاري بوزارة الاقتصاد بالنسبة لشركة خدمات الطرق السريعة.

وأوضح أن إغلاق هذه المحطات سبب مشاكل في نقص الوقود، ناهيك بنقص الوقود بمختلف المحطات الأخرى التابعة لشركتي الراحلة والشرارة في سرت، ما سبب زحاما كبيرا وطوابير سيارات بحثا عن الوقود.

وأشار المصدر إلى أن سعر لتر البنزين بالسوق السوداء بسرت، وصل إلى دينار واحد بدلا من 150 درهما بالمحطة.

وتعاني مدينة سرت نقصا شديدا في الوقود والكيروسين والديزل، منذ أكثر من شهر تقريبا دون حلول، مع العلم أن كل المحطات تتزود بالوقود من المنطقة الشرقية.

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