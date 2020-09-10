50 إصابة جديدة وحالتي وفاة جراء «كورونا» في أجدابيا

عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المختبر المرجعي بسبها، 9 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الفيروس.

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وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا تسلم 168 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 118 عينة، وإيجابية 50 عينة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا إلى 791 حالة، بينها 24 حالة وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.