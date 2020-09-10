«كهرباء الموقتة» تعلن زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 12:29 مساء
محطة كهرباء الزويتينة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة زيادة ساعات طرح الأحمال، بسبب ارتفاع العجز في توليد الطاقة اليوم الخميس إلى 789 ميغاوات، مشيرة إلى أنها ستضطر في بعض الأحيان «إلى الإطفاء مرتين خلال 24 ساعة».

وأرجعت الشركة الأمر إلى انخفاض الإنتاج في الوحدة الثالثة بمحطة السرير، التي تولد بين 120 و200 ميغاوات، «بسب النقص الحاد في وقود الديزل الخفيف من المصدر»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت إلى خروج أربع وحدات توليد أيضا عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف «الديزل» في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية، داعية شركة البريقة لتسويق النفط إلى «إيضاح سبب تأخر ناقلة الوقود، التي كان من المنتظر دخولها أمس» الأربعاء، والمخصصة لتشغيل المحطات.

ونفت الشركة وجود أي مشكلات فنية لديها، مضيفة أن جميع وحداتها «ستعمل بشكل ممتاز حالما يتوافر الوقود، ورفع إمدادات الغاز من المصدر»، مؤكدة انتهاء مشكلة طرح الأحمال فورا حال حل تلك المشكلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
ديوان المحاسبة يفجر مفاجآت بشأن محطات الكهرباء غير المنفذة.. ويحذر الإدارة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: شركة الكهرباء تلكأت في تنفيذ مشروع محطة شرق طرابلس
ليبيا
أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»