«كهرباء الموقتة» تعلن زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية

محطة كهرباء الزويتينة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة زيادة ساعات طرح الأحمال، بسبب ارتفاع العجز في توليد الطاقة اليوم الخميس إلى 789 ميغاوات، مشيرة إلى أنها ستضطر في بعض الأحيان «إلى الإطفاء مرتين خلال 24 ساعة».

وأرجعت الشركة الأمر إلى انخفاض الإنتاج في الوحدة الثالثة بمحطة السرير، التي تولد بين 120 و200 ميغاوات، «بسب النقص الحاد في وقود الديزل الخفيف من المصدر»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت إلى خروج أربع وحدات توليد أيضا عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف «الديزل» في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية، داعية شركة البريقة لتسويق النفط إلى «إيضاح سبب تأخر ناقلة الوقود، التي كان من المنتظر دخولها أمس» الأربعاء، والمخصصة لتشغيل المحطات.

ونفت الشركة وجود أي مشكلات فنية لديها، مضيفة أن جميع وحداتها «ستعمل بشكل ممتاز حالما يتوافر الوقود، ورفع إمدادات الغاز من المصدر»، مؤكدة انتهاء مشكلة طرح الأحمال فورا حال حل تلك المشكلة.