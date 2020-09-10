ديوان المحاسبة يحيل قضية رشوة موظف إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 11:48 صباحا
رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس إحالة قضية رشوة أحد موظفي إداراته إلى مكتب النائب العام، بعد رفع الحصانة عنه.

وأشار الديوان إلى أنه اكتشف الواقعة يوم الثلاثاء الماضي، وعلى إثره اتخذ الإجراءات القانونية من تشكيل لجنة تحقيق ومباشر الاستدلال وإثبات الواقعة، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وقال رئيس الديوان خالد شكشك إنه «لن يتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الوباء وحامليه، إلى أن تتخلص البلاد وتتعافى منه».

ودعا المواطنين والشركات والمؤسسات «الذين يتعرضون لحالات ابتزاز أو طلب رشوة أو مساومة للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم، ألا يخضعوا للفاسدين، ولا يترددوا في إبلاغه شخصيا عما تعرضوا له»، متعهدا أن «يبذل قصارى جهده لتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة، وتسليم المتورطين للعدالة».

يذكر أن مصدرا أمنيا كشف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، أن مكتب النائب العام أمر بضبط أحد موظفي الديوان، بعد ورود بلاغ بتقاضيه رشوة من قبل إحدى الشركات، والتحقق من قبل مكتب النائب العام من الواقعة، الذي قرر حبس الموظف لمدة ستة أيام على ذمة مزيد التحقيق.

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