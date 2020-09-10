عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بـ«كورونا» في مستشفى غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 01:03 صباحا
إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بـ«كورونا» في مستشفى غدامس، 10 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت مستشفى غدامس العام، الخميس، نجاح عملية ولادة قيصرية طارئة لمريضة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لافتة إلى أن المريضة وطفلها بصحة «ممتازة»، وجرى إيوائهما بقسم العزل داخل المستشفى حتى شفائهما الكامل.

وقالت المستشفى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن العملية أجريت تحت إجراءات احترازية كاملة في حجرة عمليات خاصة بمرضى فيروس «كورونا المستجد».

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وأجرى العملية طاقم طبي مكون من طبيب التخدير، عبد العاطي دراه، وطبيبة النساء، ليلي دريبي، وطبيبة النساء، إنعام هيبة، إضافة إلى طبيبة الأطفال، كلثوم هيبة.

إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بـ«كورونا» في مستشفى غدامس، 10 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بـ«كورونا» في مستشفى غدامس، 10 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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