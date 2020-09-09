قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 07:50 مساء
قائد أفريكوم والسفير الأميركي لدى ليبيا أثناء حديثهما للنمروش عبر الفيديو من تونس. الأربعاء 9 سبتمبر 2020. (السفارة الأميركية)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن قائد الجيش الأميركي في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ستيفن تاونسند، أكد خلال حديثه مع وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني، صلاح النمروش، «دعم الولايات المتحدة استمرار الحوار الليبي - الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة».

وأوضحت السفارة أن تاونسند التقى خلال زيارته تونس، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة في ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وأوضحت أنه «خلال الاجتماع، تحدث الاثنان عبر دوائر الفيديو المغلقة مع وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، الذي تمّ تعيينه أخيرا، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي - الليبي، في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة».  

وأضافت أن الجنرال تاونسند والسفير نورلاند نقلا «دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجانب من ليبيا».

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